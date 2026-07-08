Rápido segundo encierro de los Sanfermines con un herido por asta de toro

La manada partió puntual de los corrales de Santo Domingo, donde los toros pasan la noche a la espera de que suene el cohete que da inicio al encierro a las 8.00 de la mañana (06.00 GMT) tras los tradicionales cánticos a San Fermín, patrón de la ciudad de Pamplona (norte) y en cuyo honor es la fiesta.

Encabezados por los cabestros, los bravos de la conocida ganadería Herederos de José Cebada Gago, famosa por su bravura, su velocidad y peligrosidad, fueron tomando velocidad hasta el contacto con los corredores, sin llegar en ningún momento a abrir grandes huecos por los que los mozos pudieran correr delante de los astados.

El ritmo lo mantuvieron a lo largo de todo el recorrido por el centro de la ciudad hasta la plaza de toros, de forma que a diferencia de lo sucedido el año pasado, cuando los Cebada Gago necesitaron más de cinco minutos para completar el encierro, en esta ocasión lo hicieron en 2 minutos y 26 segundos.

Un cabestro y un toro negro a su derecha guiaron a la torada por la cuesta de Santo Domingo, famoso tramo del encierro, y de esa forma cruzaron la plaza Consistorial, con alguna caída de corredores, y continuaron sin incidencias hasta llegar a la calle Estafeta, repleta de corredores.

Por todo el recorrido el grupo se estiró sin llegar a romperse y con escasos huecos entre los animales.

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Dos toros tomaron la cabeza y el grupo se separó unos metros en la entrada del callejón, lo que hizo que los animales entraran separados unos metros en el coso pamplonés abarrotado de espectadores. Con caídas de corredores pero sin mayores incidencias la manada entró en chiqueros.

Por todo el encierro se sucedieron las caídas y un mozo tuvo que ser atendido por una cornada en un brazo y fue trasladado al Hospital Universitario de Navarra.

El herido es un joven vasco de 23 años y su cornada no revista gravedad, según indicaron al dar el parte médico desde el hospital.

También se atendió en la plaza de toros una contusión con deformidad en una pierna y otra persona fue tratada asimismo en la plaza por una hemorragia no masiva en un brazo por caída.

Los Cebada Gago, la segunda ganadería que más veces ha corrido por las calles de Pamplona, solo por detrás de Miura, serán lidiados este miércoles por la tarde por los diestros David Galván, Román y Manuel Diosleguarde.