Reino Unido y Turquía firman una alianza de seguridad y defensa en la cumbre de la OTAN

El acuerdo permitirá a ambos países profundizar sus consultas en materia de defensa y ampliar la colaboración en ámbitos como la cooperación militar, la industria defensiva, la tecnología, la ciberseguridad, las amenazas híbridas y la lucha contra el terrorismo, según indicaron en un comunicado conjunto.
Londres y Ankara señalaron en la nota que la asociación refleja la "determinación compartida" de fortalecer su cooperación como "dos importantes aliados europeos de la OTAN" y responder a la evolución del entorno de seguridad.
Los dos países destacaron además su compromiso con una mayor responsabilidad europea dentro de la Alianza y con el desarrollo de las capacidades necesarias para reforzar la defensa colectiva, al tiempo que mantienen los vínculos transatlánticos.
La firma del acuerdo, según el comunicado, reafirma el compromiso de Reino Unido y Turquía con "la defensa mutua y el Tratado del Atlántico Norte".