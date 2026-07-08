Rutte confirma que la próxima cumbre de la OTAN será en Albania pero no precisa la fecha

"La cumbre se celebra ahora en Ankara y la siguiente será en Albania", dijo Rutte en rueda de prensa al término de la reunión.

Añadió que "naturalmente, dado que ya estamos en Ankara, la próxima no será aquí, la siguiente cumbre tendrá lugar en Albania, aunque, por supuesto, aún debemos decidir la fecha exacta", añadió.

En una declaración aprobada este miércoles, los líderes expresaron su "aprecio" a la "generosa hospitalidad brindada por Turquía", que acogió la cumbre de esta semana y señalaron que están "deseando" celebrar su próxima reunión, pero evitaron mencionar el lugar o la fecha donde tendrá lugar.

Tras la cumbre de La Haya celebrada en junio de 2025, se aprobó además una declaración que decía textualmente: "Expresamos nuestro agradecimiento por la generosa hospitalidad que nos ha brindado el reino de los Países Bajos. Esperamos con interés nuestra próxima reunión en Turquía en 2026, seguida de una reunión en Albania".

Aunque no hay una periodicidad fija para celebrar estas cumbres, la guerra en Ucrania aumentó la urgencia y la frecuencia de esas reuniones, mientras que en años anteriores a la invasión, los líderes solían reunirse cada dos años, alternando Bruselas con otras sedes en los países aliados.