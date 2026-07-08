Sánchez afirma haber hablado con Trump "sin tirantez" tras sus críticas a España

Sánchez desveló en la rueda de prensa ofrecida al término de la cumbre de la OTAN esa conversación con Trump horas después de que este asegurara que España es "una causa perdida", "no tiene remedio, son mala gente", y amenazara con cortar toda relación comercial.

Pero pese a esas manifestaciones, Sánchez dijo que solo hubo "buenas palabras y amabilidad" en su charla coloquial con Trump, en la que dijo que hablaron del Mundial de fútbol que se está disputando en Estados Unidos y de otras cuestiones informales.

Entre ellas reveló que hablaron de golf, un deporte del que recordó que es muy aficionado el presidente de Estados Unidos.

La charla, explicó, tuvo lugar cuando coincidieron mientras esperaban para posar para la foto de familia de la cumbre de la Alianza Atlántica junto al resto de líderes.

El jefe del Ejecutivo español dijo que las críticas a España del presidente estadounidense las conoció por los medios de comunicación, con lo que trasladó que en ningún momento se las hizo a él directamente.

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Esos ataques, aseguró, los recibe "con calma y paciencia" y también "con cierta normalidad", resaltando que, más allá de las declaraciones, hay unas relaciones bilaterales muy positivas entre España y Estados Unidos.

Tras recordar que España tiene déficit comercial con Estados Unidos, hizo hincapié ante la amenaza de Trump de romper relaciones comerciales con España que ese tipo de relaciones son con la Unión Europea y no de forma individual con cada uno de sus miembros.