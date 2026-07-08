Sheinbaum dice que acuerdo con UE abrirá mercados y facilitará inversiones en México

"Bueno, facilita inversiones, facilita la exportación de productos mexicanos a Europa y garantiza nuevos mercados, además del mercado de América del Norte. Entonces, algo importante para México", señaló la mandataria durante su conferencia matutina.

Las declaraciones ocurren después de que el Parlamento Europeo ratificara el nuevo acuerdo comercial entre la UE y México, que elimina los aranceles para el 99 % de los productos y actualiza la relación económica entre ambas partes, vigente hasta ahora bajo el tratado firmado en el año 2000.

Además de los beneficios comerciales, el acuerdo modernizado contempla una mayor cooperación en áreas como seguridad, lucha contra el cambio climático, igualdad de género y salud, aunque todavía deberá ser ratificado por los 27 Estados miembros de la Unión Europea para entrar plenamente en vigor.

La ratificación del acuerdo fue aprobada por la Eurocámara con 474 votos a favor, 131 en contra y 60 abstenciones. El nuevo marco elimina barreras comerciales para una amplia gama de productos agrícolas e industriales y mejora el acceso de empresas europeas a licitaciones públicas y sectores como servicios financieros, transporte y materias primas.

Asimismo, México eliminará aranceles para diversas exportaciones agroalimentarias europeas, mientras que la UE ampliará el acceso para productos mexicanos al mercado comunitario.

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La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, celebró la aprobación al señalar que los acuerdos "profundizan la cooperación política y desbloquearán nuevas oportunidades de comercio, inversión y empleo a ambos lados del Atlántico".

La ratificación llega en un contexto en el que la UE busca reforzar sus vínculos económicos con América Latina y en el que México apuesta por diversificar sus relaciones comerciales y atraer nuevas inversiones extranjeras.