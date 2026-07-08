Sheinbaum no ha hablado con Fujimori y deja en vilo retomar las relaciones diplomáticas

"No he tenido comunicación (con Fujimori). Vamos a esperar. Recuerden que ellos rompieron relación con nosotros", declaró la mandataria durante su conferencia matutina.

La gobernante mexicana marcó además una diferencia con el caso de Ecuador, país con el que México rompió relaciones diplomáticas tras el asalto policial a su embajada en Quito en abril de 2024.

"Distinto al caso de Ecuador. Nosotros rompimos relación porque ellos invadieron nuestra embajada. En el caso de Perú, ellos rompieron la relación", señaló.

La presidenta sostuvo que la ruptura diplomática se produjo por la posición de México respecto al proceso judicial contra Castillo, destituido y detenido tras intentar disolver el Congreso peruano en diciembre de 2022.

"Porque nosotros nos manifestamos en el sentido de que el presidente Castillo está preso ilegalmente", sostuvo.

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Sheinbaum defendió esa postura al asegurar que existen fundamentos legales para sostenerla.

"Ese punto de vista, es nuestro punto de vista. Y tiene pruebas. No es un invento, no es que hubiera una afinidad política, no. Tiene pruebas. La cantidad de votos que se necesitaban para ello no se cumplieron en el Congreso. Es tan sencillo como eso de Perú. Esa es nuestra posición", agregó.

La mandataria insistió en que la postura mexicana fue únicamente declarativa y aseguró que no implicó acciones de otro tipo contra el Gobierno peruano.

"Pero ellos por esa posición que nosotros tuvimos, que además es declarativa, en ningún momento representó nada más, ellos decidieron romper las relaciones con nosotros", dijo.

Asimismo, reveló que aún permanece una persona en la embajada mexicana en Lima bajo protección de Brasil, país que asumió la representación diplomática de México tras la ruptura bilateral.

"Todavía hay una persona en la embajada de México en Perú que hoy está resguardada por Brasil, dado el rompimiento de las relaciones, que está esperando un salvoconducto para poder venir a México", señaló.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen luego de que el mes pasado Fujimori, proclamada presidenta electa de Perú el pasado viernes, manifestara su intención de fortalecer los vínculos con México.

"Hay lazos de amistad que se deben priorizar más allá de las diferencias", afirmó la líder de Fuerza Popular al referirse a la relación bilateral.

Perú rompió relaciones diplomáticas con México en noviembre de 2025, tras la decisión del Gobierno mexicano de conceder asilo político a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, procesada por su participación en el intento de golpe de Estado atribuido a Castillo.

Desde entonces, ambos países han mantenido suspendidos sus vínculos diplomáticos, aunque continúan compartiendo espacios de integración regional como la Alianza del Pacífico.