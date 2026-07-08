Sube a once la cifra de muertos por aluvión y desbordamiento de río en Ecuador

La SNGR indicó este miércoles que 199 efectivos especializados permanecen desplazados para la búsqueda y rescate.

Las fuertes lluvias provocaron la crecida del río Zamora, que arrastró a decenas de personas durante la madrugada del 4 de julio. Uno de los fallecidos es un menor de edad.

De acuerdo con la SNGR, la emergencia dejó además 74 familias afectadas, equivalentes a unas 300 personas, y 64 familias damnificadas, unas 200 personas.

El balance preliminar también recoge cincuenta viviendas afectadas, un puente destruido y 23 bienes privados con daños.

La Secretaría mantiene activo el Puesto de Mando Unificado (PMU) y coordina la respuesta interinstitucional ante las emergencias ocasionadas por las lluvias en la provincia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, movilizó asistencia humanitaria, paquetes de higiene, insumos para alojamientos temporales y personal técnico para fortalecer la atención a la población afectada.

La institución habilitó un alojamiento temporal para las familias damnificadas en un colegio, donde al momento están 63 personas de 19 familias, y activó centros de acopio en dos canchas del municipio de Zamora.

Por su parte, el Ministerio de Salud instaló el sábado un punto de atención primaria, mientras bomberos, policías y militares continúan con las labores de búsqueda, rescate, seguridad y apoyo operativo en la zona afectada.