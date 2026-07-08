Tras confirmarse los resultados electorales en Kosovo, el Parlamento debe constituirse

El gobernante partido Vetëvendosje (Autodeterminación), del primer ministro populista de izquierdas Albin Kurti, obtuvo en los comicios 53 de los 120 diputados, por lo que podrá formar -según analistas locales- un nuevo Ejecutivo con el apoyo de los diez parlamentarios que representan a minorías étnicas no serbias (como turcos, bosniacos, gitanos y otros).

La segunda fuerza más votada fue el Partido Democrático de Kosovo (PDK), con 22 escaños, delante de la Liga Democrática de Kosovo (LDK), con 18, y la Alianza por el Futuro de Kosovo (AAK), con siete.

La Lista Serbia, con fuertes vínculos con el Gobierno de la vecina Serbia, obtuvo nueve de los diez escaños reservados para la minoría serbia, que vive sobre todo en la parte norte del país.

Ahora el Parlamento de la antigua provincia serbia, que declaró en 2008 su independencia de Serbia, debe celebrar su sesión inaugural en los próximos 30 días, o sea, de aquí al 7 de agosto.

Una vez constituida la Cámara, se deberá elegir al presidente del Parlamento y más adelante al presidente del país, lo que requiere una mayoría de dos tercios de los diputados.

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En caso de que los partidos vuelvan a no lograr esa mayoría cualificada, el Parlamento deberá ser disuelto y se convocarían nuevas elecciones, que serían las cuartas en menos de dos años.

La independencia de Kosovo fue declarada de forma unilateral por la mayoría albanokosovar una década tras las guerra de 1998/99.

Hasta hoy, las relaciones entre Kosovo y Serbia siguen tensas, mientras que Bruselas exige un entendimiento entre las partes para que ambos países puedan avanzar hacia la Unión Europea (UE).