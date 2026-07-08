Trasladan a un centro de salud al encarcelado alcalde de Guayaquil para análisis médicos

En un comunicado, la institución señaló que el traslado del alcalde, identificado como 'Aquiles A.', desde el Centro de Privación de Libertad Santa Elena N.º 1, se realizó "en cumplimiento de los protocolos de seguridad y atención integral".

El SNAI precisó que el objetivo del desplazamiento fue practicarle exámenes médicos complementarios sobre el funcionamiento de su vesícula y que, de acuerdo con el diagnóstico, reciba la atención médica correspondiente.

Así mismo, la entidad reafirmó su compromiso con el cumplimiento de los procedimientos establecidos para garantizar el derecho a la atención médica de las personas privadas de libertad, "en estricto apego a la normativa vigente y con las medidas de seguridad respectivas".

El traslado se produce dos días después de que el abogado de Alvarez, Ramiro García, asegurara que su defendido ha perdido un 35 % de su peso corporal y padece varias patologías preexistentes, entre ellas una cardíaca y otra relacionada con la vesícula, por lo que anunció que solicitaría una fecha para una intervención quirúrgica.

Alvarez, uno de los principales opositores al presidente Daniel Noboa, permanece en prisión preventiva en la denominada Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena (suroeste), tras ser procesado en el caso 'Triple A', sobre una presunta comercialización ilegal de hidrocarburos, y en el caso 'Goleada', donde se investiga un supuesto lavado de dinero.

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Además, la semana pasada el funcionario detenido fue llamado a juicio por la presunta manipulación y retiro del grillete electrónico que tenía impuesto como medida cautelar en uno de esos procesos.