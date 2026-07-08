Trump aprobó las explicaciones de Sánchez sobre los esfuerzos españoles, según Merz

En una rueda de prensa tras participar en la cumbre de la OTAN, Merz dijo que "Sánchez volvió a explicar que el Gobierno español está realizando ahora realmente un enorme esfuerzo para alcanzar los objetivos acordados en La Haya" el año pasado, y "eso también fue recibido con una gran aprobación por parte del presidente Trump".

"Y ese es, para mí, el baremo del trato, de cómo nos hablamos entre nosotros y cómo hablamos los unos de los otros en estos órganos y en este tipo de reuniones, y no encuentro nada que pudiera ser para mí motivo de critica", señaló.

Merz hizo estas declaraciones al ser preguntado por las nuevas críticas de Trump a España tras afirmar el mandatario estadounidense este miércoles en Ankara que España es "una causa perdida" y pidiera cortar "todo el comercio" con el país, "incluidas las visitas".

Sánchez afirmó por su parte en la rueda de prensa posterior a la cumbre que ha mantenido en la capital turca una conversación "sin tirantez" y "con absoluta y total cordialidad" con Trump, cuyas declaraciones afirmó recibir "con calma y paciencia".