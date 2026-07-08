Trump dice ante Zelenski que le dará a Ucrania la licencia para fabricar Patriots

"Una de las cosas de las que creo que vamos a hablar hoy, me acaba de decir un pajarito esto, es sobre el hecho de que les daremos el derecho de fabricar Patriots", declaró Trump durante la comparecencia ante los medios, que se celebró antes de la reunión privada con Zelenski y su equipo.

"Les mostraremos cómo hacerlo", agregó Trump, que alabó la efectividad de estos sistemas antiaéreos que actualmente utiliza Kiev en Ucrania y EE.UU. y sus aliados en la guerra contra Irán en Oriente Medio.

Zelenski asintió cuando el presidente estadounidense le preguntó si consideraba positiva esta decisión.

"Es un arma defensiva y me gusta más que un arma ofensiva", dijo Trump, quien añadió después que muy pocos países serían capaces de producir sistemas Patriot y se mostró convencido de que Ucrania aprenderá a hacerlo "muy rápido".

Ucrania ha pedido a Trump obtener permiso para fabricar sistemas Patriot y misiles interceptores para estos sistemas ante el déficit que sufre su Ejército en este tipo de armamento esencial para derribar misiles balísticos rusos.

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El Ejército ucraniano no ha podido derribar ni uno sólo de los misiles balísticos lanzados por Rusia en los dos últimos ataques en que las fuerzas del Kremlin han empleado este tipo de armas de largo alcance.

Según dijeron ambos mandatarios, los dos líderes y sus respectivos equipos también hablaran sobre la posibilidad de firmar el acuerdo sobre drones que Ucrania ofrece a EE.UU.