Trump insiste en que España "se portó mal" pero destaca la "unidad" dentro de la OTAN

Trump se pronunció así en rueda de prensa al ser preguntado sobre sus críticas a España y a otros aliados como Italia o Reino Unido por no haber respaldado los ataques estadounidenses contra Teherán, y sobre si apoyaría a esos países en caso de ataque, tal y como establece la cláusula de defensa colectiva de la OTAN.

"España se portó muy mal, aunque luego Italia se portó bien, y casi todos los países han estado bien. Solo tuvieron un mal momento. No nos ayudaron; aunque no necesitábamos la ayuda, podríamos haber querido la ayuda", dijo Trump, rebajando así el tono de las críticas que había lanzado hoy mismo y en la víspera contra sus aliados europeos por su papel en Irán.

"Solo puedo decir que la principal palabra que sale de la cumbre de hoy es unificación. Nunca he visto nada parecido, cada uno de esos países nos aman y se aman entre ellos. Eso fue una unificación tremenda", añadió el mandatario estadounidense.

Trump también destacó los progresos de los aliados para incrementar su gasto militar tras "el acuerdo sin precedentes" alcanzado en la cumbre del año pasado en La Haya para elevar el porcentaje del gasto en defensa desde el 2 al 5 % del PIB.

"Y ahora todos me lo están agradeciendo y la mayoría de los países han accedido a hacerlo. Tenemos a un par que no lo han hecho, pero tengo la sensación de que lo harán, y muy rápido", dijo Trump, sin mencionar a qué países concretos se refería.

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"Uno de ellos en particular, que no parecía muy dispuesto a trabajar en equipo, hoy demostró ser un gran colaborador", indicó el mandatario estadounidense, quien en ocasiones anteriores había cargado contra Madrid por no alinearse con el citado objetivo general de gasto.

Este mismo miércoles, Trump fue especialmente duro contra España al afirmar que este país es "una causa perdida", que "no tiene remedio" y donde "son mala gente", y recuperó su amenaza de romper relaciones comerciales.