Ucrania vuelve a ser incapaz de derribar balísticos rusos en ataque en plena cumbre OTAN

Según el parte publicado a primera hora de la mañana del miércoles por la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia empleó en este ataque dos misiles Kh-31P y cinco misiles de trayectoria balística Iskander-M y S-400.

Ninguno de los cinco misiles balísticos pudo ser derribado y todos ellos impactaron en objetivos, según la Fuerza Aérea ucraniana, que precisó además que los dos misiles Kh-31P no fueron destruidos en el aire pero no alcanzaron objetivos.

Ucrania ya fue atacada este lunes con 29 misiles de trayectoria balística de los que las defensas aéreas ucranianas no pudieron interceptar ninguno. Al menos 26 personas murieron en Kiev y sus alrededores en ese ataque, que destruyó numerosos bloques de pisos en la capital ucraniana y alcanzó también objetivos de la industria militar del país.

El jueves de la semana pasada Rusia lanzó un ataque aún más masivo que ya demostró la vulnerabilidad ucraniana a los misiles balísticos.

Ucrania depende de los sistemas Patriot y de los misiles que estos sistemas estadounidenses utilizan, los interceptores PAC-3, para derribar misiles rusos.

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La escasez tanto de sistemas como de misiles hace que Ucrania no pueda protegerse de estos ataques.

Zelenski busca en Ankara convencer a sus socios de que vacíen parcialmente sus reservas de estos misiles para ayudar a Ucrania a hacer frente a esta emergencia. El líder de Kiev quiere también avanzar con países europeos como Alemania en sus aspiraciones de producir en el continente europeo un sistema de defensa aérea propio eficaz contra los misiles balísticos.

El presidente ucraniano también espera una respuesta del presidente Donald Trump, con el que tiene previsto reunirse hoy, a su petición de que le dé las licencias necesarias para que Ucrania pueda, quizá con ayuda de algunos socios europeos, fabricar sus propios sistemas Patriot y misiles PAC-3.

Ucrania obtiene suministros constantes pero insuficientes de misiles PAC-3 directamente de EE. UU., que ha dejado con Trump de aprobar envíos de armas gratis a Ucrania, pagados con dinero de sus socios sobre todo europeos.