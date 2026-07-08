Una moscovita de 46 años da a luz a su decimosexto hijo

"Una mujer se convirtió en madre por decimosexta vez en una maternidad de Moscú", señala un comunicado del Ministerio de Sanidad.

Según la nota, el bebé nació sano, con un peso de 4.200 gramos y una estatura de 56 centímetros.

"Tanto la madre como el recién nacido se encuentran bien", afirmaron los médicos, que agregaron que el bebé es un niño.

En la familia numerosa ya hay ocho hijos y siete hijas.

Según medios locales, la moscovita tuvo a su primer hijo a los 23 años, un año después de casarse.