Venezuela condecora a rescatistas de la Unión Europea y de México tras el doble terremoto

La mandataria, acompañada por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y el canciller venezolano, Yván Gil, entregó la medalla Héroes de Venezuela a los rescatistas, según transmitió el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En el acto estuvo presente el embajador de México en Venezuela, Leopoldo de Gyvés de la Cruz.

Rodríguez indicó, minutos después de este acto, en la inspección de la llegada de ayuda humanitaria al país, que entregaron tres perros al equipo mexicano para adiestrarlos en operaciones de rescate. Uno de ellos se quedará de manera permanente en el país norteamericano.

"Hemos establecido muchos mecanismos de cooperación", añadió.

El despliegue de 3.000 rescatistas internacionales ha permitido salvar con vida a 14 personas que quedaron atrapadas bajo los escombros tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio, confirmó a EFE el equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (Undac).

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En su último balance, el Ejecutivo venezolano indicó que en total unas 6.462 personas han sido rescatadas.

El doble terremoto de Venezuela es el más mortífero que ha experimentado el país en el último siglo.

En julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Los recientes temblores afectaron a Caracas y a otros seis estados del norte del país, de los cuales el más afectado ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

Países como Francia, Portugal y China continúan enviando ayuda humanitaria a Venezuela, donde un contingente de doscientos mineros se ha sumado a las labores de búsqueda y se afana en recuperar los cuerpos de las víctimas del doble terremoto que sacudió el norte del país hace trece días.