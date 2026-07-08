Venezuela convoca a empresas extranjeras para construcción "agresiva" de casas tras sismos

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria aseguró que ya están ubicando, con un grupo de expertos en suelo y subsuelo, los espacios donde tienen previsto "construir nuevas viviendas y ciudades antisísmicas".

Rodríguez aseguró que próximamente le mostrará al país el cronograma del plan de ejecución de estas construcciones.

El plan del Gobierno venezolano, apoyado por la ONU, es traer al país viviendas prefabricadas para poder solucionar el problema habitacional causado por el doble terremoto, afirmó el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitario, Tom Fletcher, en una entrevista con EFE.

En Playa Grande, una de las zonas más devastadas por los terremotos del pasado 24 de junio, el subsecretario aseguró que el sistema de la ONU ya está "recaudando dinero" para su puesta en marcha.

Además, Fletcher dijo que las sanciones a Venezuela se deben flexibilizar para que no afecten a la llegada de ayuda y los planes de recuperación tras la catástrofe.

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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó de manera preliminar en 6.700 millones de dólares los daños físicos directos.

El Gobierno venezolano cifra en 190 los edificios colapsados, principalmente en la devastada región de La Guaira, aledaña a Caracas.

La presidenta encargada ha informado de conversaciones con países como EE.UU. y Brasil e instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial para adelantar el proceso de recuperación.

Rodríguez anunció recientemente la creación de un fondo inicial con el equivalente a doscientos millones de dólares y de una cuenta en el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- para donaciones internacionales.