Víctimas por explosiones durante visita Macron a Damasco aumentan a un muerto y 36 heridos

Según un comunicado el departamento, reproducido por la agencia oficial de noticias siria, SANA, 31 de los heridos sufrieron lesiones leves y fueron dados de alta tras recibir tratamiento, mientras que otros cinco permanecen estables y bajo atención médica.

El director de Salud de Damasco, Wael Daghmash, afirmó que cuatro de los heridos requirieron cirugía, uno de ellos en estado crítico, y el resto sufrió heridas de metralla en las extremidades y el pecho.

Los heridos fueron trasladados a cuatro hospitales: el Hospital de Damasco, el Hospital Universitario Mouwasat, el Hospital Ibn al Nafis y el hospital privado Al Shami, agregó el comunicado.

El Ministerio del Interior informó ayer de que unidades especializadas detectaron los artefactos y comenzaron a aplicar las medidas necesarias para desactivar los explosivos, pero ambos detonaron mientras se preparaban para llevar a cabo esa operación.

Tras las explosiones, las fuerzas de seguridad establecieron un cordón en la zona para proteger a la población, mientras equipos especializados iniciaron labores de inspección y protección del lugar.

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El Ministerio del Interior aseguró que el punto donde se produjeron las detonaciones se encontraba fuera del perímetro de seguridad establecido para la residencia de Macron, y que el incidente no supuso ninguna amenaza directa para el mandatario francés ni para el desarrollo de su visita oficial, que continuó según lo previsto.

Los atentados se produjeron pocas semanas después del inicio en el Palacio de Justicia de Damasco de los juicios contra varios altos cargos del derrocado régimen de Bachar al Asad, acusados de asesinato y de represión violenta de las revueltas populares de 2011, que dio inicio al largo conflicto sirio.