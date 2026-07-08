Wall Street abre en rojo después de que Trump anunciara el fin del alto el fuego con Irán

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales restaba 443 puntos, hasta los 52.481; el selectivo S&P 500 retrocedía un 0,44 %, hasta los 7.470 enteros, y el tecnológico Nasdaq bajaba un 0,22 %, hasta los 25.761 puntos.

La Bolsa de Nueva York empezó la jornada marcada por las declaraciones de Trump desde Ankara (Turquía), donde el mandatario dio por terminado el alto el fuego con Irán.

"Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, lo usarían", aseguró Trump ante la prensa, junto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al inicio de la segunda jornada de la cumbre de líderes de la Alianza.

Las declaraciones de Trump se producen tras los más recientes intercambios de hostilidades entre Irán y Estados Unidos, y pretenden romper un alto el fuego alcanzado entre ambas partes hace un mes, que había servido para reabrir el estrecho de Ormuz, crucial para el transporte marítimo comercial, tras meses de interrupción.

Tras las declaraciones, las acciones de compañías del sector energético subieron ligeramente. ConocoPhillips crecía un 0,81 %, Marathon Petroleum ganaba un 2,77 % y Chevron avanzaba un 0,86 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Algunas tecnológicas también avanzaban, como el caso de Dell (4,44 %) o Micron (1,73 %). SpaceX se recuperaba de las pérdidas de ayer y avanzaba un 0,8 % en los primeros compases de la jornada.

Por contra, Palantir, especializada en software de defensa y gran socio del gobierno de EE. UU., perdía un 5,31 % en bolsa.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se disparaba a las 09:00 hora local (13.00 GMT) un 4,78 %, hasta 73,81 dólares el barril; el oro avanzaba un 1,77 %, hasta 4.083,7 dólares la onza; y la plata restaba un 4,01 %, hasta 58,87 dólares la onza.