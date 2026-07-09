Al menos siete muertos y cinco heridos en dos tiroteos en el suroeste de Sudáfrica

Según un comunicado difundido en la red social X por el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS), los hechos ocurrieron en los suburbios de Mitchells Plain y Philippi East.
En el primero, ocurrido en Mitchells Plain hacia las 20.10 hora local (18.10 GMT), las primeras informaciones indican que "cinco hombres se encontraban frente a un colmado cuando fueron abordados por sospechosos armados que abrieron fuego contra ellos".
Tres de las víctimas, que tenían 18, 19 y 51 años, sufrieron "heridas mortales de bala" y murieron en el lugar de los hechos, mientras otras dos, de 17 y 22 años, fueron trasladadas a un centro médico para recibir tratamiento.
Después, hacia las 20.30 hora local (18.30 GMT), hubo otro tiroteo en una residencia en Philippi East y siete personas sufrieron disparos, cuatro de las cuales -de entre 17 y 20 años- fallecieron y otras tres resultaron heridas y fueron ingresadas en un hospital.
"Los detectives están siguiendo todas las pistas disponibles para identificar y detener a los responsables. El motivo de los tiroteos aún no se ha determinado y forma parte de la investigación policial", indicó el SAPS.
La violencia es un problema recurrente en Sudáfrica, un país que sufre problemas de desigualdad, pobreza y desempleo y que tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo.
Sudáfrica registró 5.181 homicidios en el primer trimestre de 2026 (unos 58 al día), según datos oficiales.