Andy Burnham sugiere que elevará la presión británica sobre Israel si es primer ministro

En un vídeo publicado hoy en redes sociales, Burnham el exalcalde de Mánchester respondió a un usuario que le pedía que, por favor, abordase el tema de Gaza y explicase cuál era su posición al respecto: "Tenemos que hacer más para presionar al Gobierno israelí", dijo.

Burnham afirmó que Israel continúa "violando" el acuerdo de alto el fuego y "matando" a palestinos inocentes, al mismo tiempo que se produce un aumento en la violencia de los colonos en Cisjordania y Jerusalén Este y una "expansión continuada" de los asentamientos ilegales que están desplazando a las comunidades palestinas.

El Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu está claramente intentando hacer imposible una solución de dos Estados (...) Por eso necesitamos hacer más, lo que incluye más sanciones y medidas para prohibir el comercio de mercancías (provenientes) de asentamientos ilegales", aseguró el candidato al liderazgo laborista.

"También apoyo completamente las restricciones en las licencias de armas, para asegurar que el Ejército israelí (FDI) utilicen balas ni proyectiles británicos en Gaza o Cisjordania", añadió.

Burnham evitó referirse a la situación en Gaza como genocidio y, aunque admitió que existe "una evidencia creciente de que parecen haberse cometido crímenes de guerra", también puntualizó que "deben ser las cortes internacionales las que lo determinen, y no los políticos".

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El político, que es el favorito a suceder a Keir Starmer como próximo líder del Partido Laborista y jefe del Gobierno británico, pidió disculpas por la respuesta "insuficiente" de la formación al inicio de la acción militar de Israel en Gaza, y la lentitud del Reino Unido a la hora de llamar a un alto el fuego.

También valoró como "pasos importantes" el reconocimiento del Estado palestino y la imposición de sanciones contra ministros israelíes, colonos violentos y organizaciones que se han producido con el Ejecutivo laborista.

Del mismo modo, condenó las acciones de Hamás y el ataque perpetrado contra Israel el 7 de octubre de 2023, así como los crecientes ataques antisemitas ocurridos en el Reino Unido y a "todos aquellos que buscan dividir nuestras comunidades atacando a la población judía".

Burnham, que ha pasado casi una década al frente de la alcaldía de Mánchester, recordó haber vivido en primera persona los efectos del atentado que se produjo en octubre de 2025 en una sinagoga de la ciudad inglesa, donde murieron dos personas judías más el atacante.

"No hay una contradicción entre tener un enfoque de tolerancia cero hacia el antisemitismo y exigir responsabilidades al gobierno de Netanyahu. Siempre tomaré una posición justa y equilibrada y defenderé lo que es correcto", concluyó.