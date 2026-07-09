Arzobispo critica "cuevas de corrupción" y exige unidad nacional en homilía frente a Milei

Milei escuchó la homilía del Tedeum por el 9 de Julio en la Catedral de Buenos Aires rodeado por miembros de su Ejecutivo como su hermana, la secretaria de la Presidencia Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, en la que el arzobispo se basó en la parábola del buen samaritano para señalar la necesidad de "compadecerse del dolor del herido del camino", ya que "Argentina necesita de todos porque nadie es descartable".

"En este 9 de julio, pidamos a Dios que nos independice de la indiferencia y la insensibilidad frente a los que sufren. También que nos independice del individualismo, de la competencia feroz por el protagonismo, del internismo y la mezquindad política, de querer llevarnos los aplausos cuando hacemos algo por los demás", dijo.

García Cuerva expresó que la sociedad argentina atraviesa "caminos peligrosos": "Son caminos que algunos aprovechan para dividirnos y enfrentarnos, robándonos las esperanzas de salir juntos adelante, escondidos en todas las épocas en cuevas de corrupción, haciendo que los pobres sean cada vez más pobres y ellos, escandalosamente, cada vez más ricos".

"Esto no es cuestión de ser parte de tal o cual partido político o gobierno de turno. Es cuestión de ser o no honestos y transparentes", agregó García Cuerva ante Milei, quien afronta desde comienzos de 2026 un escándalo político por presuntos actos de corrupción por parte de Manuel Adorni, jefe de Gabinete que renunció el 27 de junio en medio de una investigación judicial en su contra.

El arzobispo, máxima autoridad de la Iglesia católica en Argentina, aseguró que la mayoría de la población "quiere vivir mejor y por eso está ajeno a las discusiones eternas y alejadas de la realidad que en su nombre tienen los dirigentes".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El reclamo del religioso incluyó una plegaria por los "enfermos, jubilados, adolescentes y jóvenes víctimas del negocio de los narcotraficantes, los desocupados, las personas con discapacidad".

Sobre el final de su alocución, García Cuerva citó una publicación en redes sociales de Lionel Messi, capitán de la selección argentina de fútbol: "Los argentinos, cuando luchamos juntos y unidos, somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito de este grupo, que está por encima de todas las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño".