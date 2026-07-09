Bajan un 12,5 % las víctimas mortales de tránsito en Uruguay en el primer semestre del año

El Informe Semestral de Siniestralidad Vial, elaborado a partir de los registros del Sistema de Información Nacional de Tránsito (Sinatrán), refleja una caída en todos los indicadores de siniestralidad durante los primeros seis meses del año.

Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, se registraron en el país 10.648 siniestros de tránsito, lo que representa un descenso del 3,4 % frente a los 11.025 eventos contabilizados en el primer semestre de 2025.

Como consecuencia de estos hechos, 217 personas perdieron la vida, 31 menos que las 248 fallecidas en la primera mitad del año pasado.

Asimismo, el documento, que por el momento tiene carácter preliminar, señala que el número total de lesionados disminuyó un 4,5 %, pasando de 14.011 a 13.381 personas afectadas. De esta cifra, los heridos de gravedad se redujeron un 2,7 % (de 1.993 a 1.939) y los heridos leves cayeron un 4,6 % (de 11.770 a 11.225).

El reporte oficial detalla el perfil sociodemográfico de los afectados y ratifica que las motocicletas continúan siendo el medio de transporte con mayor participación en las cifras de siniestralidad.

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El 64 % de las personas lesionadas circulaba en moto en el momento del accidente, un colectivo que además concentra la mitad (50 %) del total de víctimas mortales.

Por su parte, un 21 % de los lesionados viajaba en automóvil o camioneta, el 7 % eran peatones y el 8 % restante se desplazaba en otros medios de transporte.

En cuanto a la edad y el género, el análisis revela que el 45 % de las personas lesionadas tiene entre 15 y 29 años, destacando como la franja de mayor riesgo la comprendida entre los 20 y 24 años, que agrupa el 18 % de los casos. Además, la estadística marca que casi seis de cada diez heridos son hombres.

Sobre la ubicación territorial de los accidentes fatales, el 55 % de las muertes se produjo en vías de jurisdicción departamental, mientras que el 45 % restante ocurrió en rutas de jurisdicción nacional.

La Unasev calificó esta evolución a la baja como una "señal alentadora", aunque recordó la necesidad de interpretar los datos parciales con cautela.

El organismo gubernamental concluyó que el principal desafío será consolidar esta tendencia durante los próximos meses, advirtiendo que históricamente el segundo semestre del año presenta mayores niveles de siniestralidad vial.