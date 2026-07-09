Bolivia mantendrá fijos precios de combustibles por seis meses ante variaciones del dólar

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, explicó en una rueda de prensa que la aprobación del decreto 5622 modifica el 'Reglamento de Precios de los Productos Derivados de Petróleo' que estableció los nuevos precios de los carburantes después de más de dos décadas de permanecer fijos.

Gálvez mencionó que el decreto vigente amplió "por otros seis meses más" la vigencia de los precios de la gasolina, diésel, gas natural vehicular (GNV) y otros combustibles para que durante este tiempo se debatan en el país los términos de una "reestructuración" energética.

"La pertinencia del decreto en específico es muy loable porque, en el fondo, evita que cualquier impacto en la modificación de la fluctuación del dólar con la moneda nacional tenga un efecto en el precio de estos productos", mencionó Gálvez.

El Gobierno del presidente boliviano, Rodrigo Paz, retiró en diciembre la subvención de los combustibles que rigió desde 2005, aunque en enero tuvo que emitir un nuevo decreto con esa medida tras las protestas de sindicatos obreros que cuestionaron otras disposiciones de la norma original.

El decreto 5516 estableció precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros, lo que supuso aumentos del 86 % y del 162 %, respectivamente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, este ajuste quedó afectado cuando el Gobierno puso en vigencia el pasado 29 de junio un régimen cambiario flexible en reemplazo del fijo que se mantuvo por 15 años, con lo que el dólar dejó de costar 6,96 bolivianos y ahora el tipo de cambio varía a diario y, por ejemplo, el viernes se cotizará a 10,24 bolivianos.

Gálvez mencionó que "no es posible" establecer qué cantidad de dinero se utilizará para subvencionar dicha diferencia durante los siguientes meses, puesto que también intervienen factores como la reactivación del conflicto bélico entre EE.UU. e Irán, que incide en el precio internacional del petróleo.

El portavoz remarcó que mantener congelados los precios de los combustibles "es un esfuerzo que hacemos todos para evitar que el impacto sea mayor en aquellos que están más necesitados".

Asimismo, indicó que durante estos seis meses los distintos sectores del país tienen que llegar a un acuerdo para implementar "soluciones estructurales" al tema energético, lo que, según dijo, pasa por la aprobación de nuevas leyes para sectores como hidrocarburos, energía, minería e inversiones, entre otras.

Paz proyectó esas normas a partir de un encuentro con distintas organizaciones políticas, económicas y sociales a principios de mayo, pero esto no avanzó porque coincidió con las protestas de los sindicatos campesinos y obreros, que por más de 50 días bloquearon las carreteras del país para exigir la renuncia del mandatario.