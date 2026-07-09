Bomberos de Indonesia combaten incendio en un vertedero que lleva más de una semana activo

"El desafío es combatir los fuertes vientos y la falta de agua por escasez de lluvias. El incendio se había extinguido en un 95 % esta tarde" gracias a las labores de unos 400 trabajadores, señaló hoy a EFE el director regional de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), Riswandi.

El fuego ha dejado a cientos de personas expuestas a la contaminación, ya que una densa humareda ha cubierto los barrios cercanos al vertedero, al oeste de la capital indonesia.

Las autoridades apuntan a que el incendio, detectado el martes 30 de junio, fue originado por las prolongadas altas temperaturas durante la estación seca, que habrían provocado la ignición del gas metano generado por décadas de residuos en descomposición, según informó el medio local The Jakarta Post.

El metano, un subproducto altamente inflamable provocado por la descomposición orgánica, se produce comúnmente en los vertederos y puede acumularse en grandes cantidades si no se gestiona adecuadamente.

Este incendio ha vuelto a poner de manifiesto la dependencia de Indonesia de los vertederos a cielo abierto, en un país que figura entre los más contaminados del mundo, según el informe mundial sobre la calidad del aire de IQAir, que destaca la mala gestión ambiental y la nociva calidad del aire del archipiélago.

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Los vertederos de Indonesia -donde viven 280 millones de personas- operan por encima de su capacidad debido al aumento constante de los residuos y a la falta de sistemas eficaces de gestión, un problema que el Gobierno de Prabowo Subianto se comprometió en junio pasado a resolver para 2029.

En gran parte del país, las administraciones locales limitan sus actuaciones a la recogida, el transporte y la eliminación de los desechos, mientras que la separación de residuos sigue reducida a iniciativas comunitarias puntuales, según un estudio de la Universidad Gadjah Mada, la más grande y antigua del país.