Bulgaria exige excluir al patriarca Cirilo de las sanciones a Rusia

Además, la posición oficial adoptada este jueves por el Consejo de Ministros de cara al 21º paquete de sanciones que la UE planea imponer a Moscú y Minsk exige que se permita a Bulgaria comprar a Rusia repuestos para sus líneas de metro.

En un comunicado, el Ejecutivo encabezado por el prorruso Rumen Radev considera que no hay justificación para incluir al patriarca Cirilo, máximo líder de la Iglesia ortodoxa rusa, entre los sancionados.

"Tal medida no puede contribuir a poner fin a la guerra (en Ucrania)", subraya la nota.

El rechazo a penalizar a Alekperov está vinculado al riesgo de una reacción de Lukoil que podría afectar directamente al suministro de combulstible de Bulgaria, pues depende de una refinería que estuvo hasta 2025 en manos de Lukoil Neftochim, en Burgas.

El temor de Sofía es que Lukoil reaccione exigiendo en un arbitraje una compensación de 3.000 millones de euros por la nacionalización de la planta el año pasado por parte del anterior Gobierno, tras sanciones estadounidenses que le impedían funcionar.

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El Gobierno de Radev había avanzado ya a mediados de junio que mantenía reservas frente a las nuevas sanciones, defendiendo que éstas no debían causarle daños económicos al país, uno de los más pobres de la UE.

"Para definir la posición de Bulgaria, se tuvieron en cuenta los análisis y opiniones recibidos de todas las autoridades nacionales competentes, con el fin de proteger los intereses del país", indica el comunicado oficial.