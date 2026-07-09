Catar dice a Irán que sus ataques contra buques mercantes socavan la confianza

En una llamada telefónica, el primer ministro catarí y jefe de la diplomacia, Mohamed bin Abdulrahmán, expresó al ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, su "condena y rechazo" a los "ataques contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz", incluido uno catarí, "a pesar del clima de calma y los esfuerzos realizados para reducir la escalada en la región".

En un comunicado del Ministerio de Exteriores catarí, Abdulrahmán subrayó que "tales acciones socavarían la confianza, amenazarían la seguridad marítima internacional y perjudicarían los esfuerzos para consolidar la seguridad y la estabilidad regionales".

En la llamada, ambos analizaron "los últimos acontecimientos en la escalada militar" entre Washington y Teherán "en los últimos dos días", en los que ha habido ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán, que este último ha lanzado contra Kuwait y Baréin.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dado por rota la tregua con Irán tras los ataque de este contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz, una vía marítima que debería reactivarse de acuerdo con el memorando de entendimiento firmado el mes pasado.

El jefe de la diplomacia catarí subrayó la necesidad de que "todas las partes se comprometan con el diálogo y la diplomacia, e implementen lo acordado en el marco del memorando de entendimiento, a fin de contribuir al mantenimiento de la seguridad de la región, preservar los logros alcanzados y fortalecer la estabilidad regional".