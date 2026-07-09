China y Rusia arrancan la fase naval de sus ejercicios conjuntos en el Mar Amarillo

Según este medio, los buques participantes de ambos países zarparon de una base naval de la ciudad costera para realizar ejercicios de reconocimiento conjunto, defensa antiaérea y antimisiles, ataque naval y operaciones conjuntas de rescate submarino.

La nueva fase llega tras la conclusión con éxito de la etapa de planificación en puerto, en la que la dirección y el mando conjuntos del ejercicio organizaron varias rondas de simulaciones de mando y coordinación táctica.

"Ambas partes acordaron los aspectos clave de las operaciones, las reglas del ejercicio y perfeccionaron los procedimientos de coordinación marítima y los planes de respuesta ante emergencias", indicó Xinhua.

Desde el arranque del 'Joint Sea-2026' el pasado lunes, militares chinos y rusos han participado en actividades de intercambio en puerto, entre ellas encuentros profesionales sobre el desarrollo de tecnologías de rescate de submarinos, jornadas recíprocas para conocer buques de ambas partes, un partido amistoso de baloncesto y una recepción.

El Ministerio de Defensa ruso informó el lunes de la llegada a Qingdao del crucero de la Guardia Variag, la corbeta Rezkiy, el submarino Ufa y el buque de rescate Igor Belousov, mientras que por parte china participan, entre otros, los destructores Anshan y Kaifeng, la fragata Wuhu y un submarino diésel-eléctrico de clase Yuan.

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Las maniobras se extenderán hasta el próximo 13 de julio y les seguirá una operación de "patrullaje marítimo conjunto" en "áreas relevantes" del Pacífico, que se produce en una etapa de mayor actividad naval china en la zona.

A este despliegue se suma el lanzamiento este lunes de un misil estratégico desde un submarino nuclear hacia aguas del Pacífico, un movimiento que generó preocupación en los países de la región.

Pekín y Moscú han intensificado en los últimos años su cooperación militar, con maniobras conjuntas, patrullas aéreas y contactos de alto nivel entre sus mandos castrenses.

Ese acercamiento se ha reforzado desde que los líderes de ambos países, Xi Jinping y Vladímir Putin, proclamaran en Pekín, poco antes de la invasión rusa de Ucrania, una relación bilateral "sin límites".