El BCE considera que "los efectos de segunda ronda son una clara posibilidad"

Así lo muestran las actas de la reunión de política monetaria del BCE de junio, en la que subió los tipos de interés a los depósitos de los bancos, en 25 puntos básicos, hasta el 2,25 %.

"Los efectos de segunda ronda seguían siendo una clara posibilidad y su probabilidad aumenta cuanto más tiempo persista la crisis de energía", según las actas, publicadas este jueves.

El BCE revisó en junio al alza sus pronósticos de inflación y a la baja los de crecimiento.

Además, el BCE considera que la inflación subyacente, que descuenta la energía y los alimentos porque son más volátiles, superará el 2 % hasta 2028.

Por ello todos los miembros del Consejo de Gobierno del BCE apoyaron la decisión de subir el precio del dinero y reiteraron su compromiso de asegurar que la inflación se estabiliza en el 2 % a medio plazo.

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La tasa de inflación de la zona del euro bajó en junio sorprendentemente al 2,8 %, desde el 3,2 % en mayo, después de que el BCE subiera las tasas por primera vez desde hace casi tres años.

El Consejo de Gobierno consideró que la subida de los tipos de interés de 25 puntos básicos era "consistente con la estrategia de un ajuste mesurado de la política monetaria en respuesta a un shock de oferta que genera una superación de gran magnitud pero no demasiado persistente del objetivo de inflación".

Este incremento moderado de los tipos de interés deja al Consejo de Gobierno bien posicionado para "navegar la incertidumbre causada por la guerra, evaluar los datos que lleguen y mantener la flexibilidad para las reuniones futuras", añaden las actas.

"La guerra en Oriente Medio genera presiones en la inflación. Una mayor inflación a causa del shock persistente en los precios de la energía ya no era solo una previsión, sino que ya se había materializado", consideró el Consejo de Gobierno del BCE en la reunión de junio.

Los datos recibidos señalan cada vez más "efectos indirectos visibles y amplios sobre la inflación no energética", según el BCE, es decir que el encarecimiento de la energía presiona al alza los precios de otros productos y servicios de manera generalizada.

El BCE consideró que tenía que reaccionar porque el encarecimiento de la energía se traspasa a otras partes de la cesta de consumo.

La subida de los tipos de interés de junio "debería contener los efectos indirectos y los riesgos de efectos de segunda ronda del shock de la energía", añade el BCE en las actas.

"Además, debería apoyar la credibilidad del compromiso del BCE con la estabilidad de precios" porque las expectativas de inflación a corto plazo son elevadas.

El BCE también prevé que, incluso, si los precios de la energía son menos elevados, en caso de que el conflicto se resuelva pronto y de forma duradera, el daño inflacionario ya está hecho.

Los problemas en las cadenas de suministro, los costes de producción más elevados y los ajustes de los precios de las empresa no van a revertir rápidamente con la resolución del conflicto, prevé el BCE.