El brent baja el 1,5 % en una jornada volátil y de ataques mutuos entre EE.UU. e Irán

A las 17.20 horas (15.20 GMT), el precio del barril de brent, de referencia de Europa, para entrega en septiembre desciende el 1,45 % y se cambia a 76,89 dólares.

El precio del brent ha oscilado en esta jornada entre un mínimo de 76,75 dólares, que suponía una caída del 1,63 % sobre el cierre de la víspera, fijado en 78,02 dólares, y un máximo de 79,25 dólares (representaba una subida del 1,58 %).

Por su parte, el west texas intermediate, referente en Estados Unidos, retrocedía el 1,62 % y se negociaba a esa hora a 72,33 dólares.

El gas natural en el mercado europeo de Países Bajos se cambiaba ahora a 50,1 euros el megavatio hora, con un ascenso del 1,43 % sobre el cierre de la víspera.

Durante esta madrugada, el brent ha llegado a subir con fuerza hasta los 79,21 dólares.

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El analista de XTB Adrián Hostaled señaló que se ha intensificado el conflicto en el golfo Pérsico y que los inversores están preocupados "por un posible cierre efectivo del estrecho de Ormuz, una situación que tendría un impacto directo sobre el suministro mundial de petróleo, gas natural y otros derivados energéticos".

El brent cotiza hoy volátil después de cerrar la víspera con un fuerte subida del 5,2 %, después de que Trump asegurara que el alto con Irán había terminado.

Estados Unidos lleva dos días atacando a Irán, en unas operaciones que asegura que buscaban imponer "costos significativos" por lo que considera violaciones iraníes del alto el fuego al atacar tres buques que navegaban por el estrecho de Ormuz.

Trump declaró ayer terminado el alto el fuego y rechazó seguir negociando con Teherán, aunque luego decía que Irán está interesada en alcanzar un acuerdo de paz.

Irán había respondido con ataques contra objetivos en las bases estadounidenses en Kuwait y en Baréin.