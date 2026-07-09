El petróleo de Texas baja a 72 dólares pese a los ataques entre EE.UU. e Irán

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en Estados Unidos, restaban 1,44 dólares respecto al cierre anterior.

Washington lleva unos días atacando la República Islámica como respuesta a los ataques iraníes contra tres buques ercantes que navegaban por el estrecho de Ormuz, lo que considera una violación del memorando de entendimiento firmado por ambos países el 17 de junio.

EE.UU. está dirigiendo sus ataques contra objetivos estratégicos de Irán, y este está respondiendo contra bases estadounidenses en Kuwait, Baréin o Jordania.

Sin embargo, a pesar de que la reanudación de las hostilidades en Oriente Medio podría haber disparado de nuevo el precio del crudo, los inversores parecen estar observando con cierto optimismo la enésima escalada del conflicto a la espera de que concluya pronto o no sea tan disruptiva para el mercado.

El analista Tom Essaye apunta que esta oleada de ataques "probablemente no vaya a alterar de forma significativa este mercado".

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Trump amenazó con reanudar el bloqueo naval impuesto sobre los puertos iraníes, pero por ahora no parece que vaya a volver a haber una interrupción total del tráfico del petróleo en el estrecho, que es lo que verdad preocuparía a los inversores y haría repuntar el precio del crudo hacia los 90 dólares.

Además, según recoge Essaye en su análisis Sevens Report, la OPEP+ ha ido aumentando los cupos de producción como respuesta a la crisis desatada tras el bloqueo de Ormuz, y la producción en Venezuela también está creciendo, lo que debería mantener "bastante contenida" la subida del precio del crudo.

Por otro lado, Catar y Pakistán, los países mediadores, han iniciado conversaciones con Washington y Teherán para que vuelva a la mesa de negociación, informaron fuentes regionales a varios medios.