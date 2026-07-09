Emocionante y veloz tercer encierro de los Sanfermines, con un herido por asta de toro

La carrera, protagonizada por la ganadería madrileña de Victoriano del Río, transcurrió a gran velocidad, como los dos primeros encierros de las fiestas, con una duración de 2 minutos y 27 segundos, pero en esta ocasión la manada se estiró y los toros se separaron, lo que posibilitó un mayor acercamiento de los corredores a los animales.

Las caídas de los corredores se sucedieron a lo largo de todo el recorrido, más de 800 metros por el centro de Pamplona (norte), y dejó, según el primer parte médico, una decena de heridos.

Con muchísima gente en la calle se sucedieron las caídas y también los momentos de emoción con dos toros bravos con los cabestros ganando algunos metros.

Según el parte medico oficial, hasta el momento, además del herido por asta de toro, un hombre de nacionalidad estadounidense, que fue ingresado en el Hospital Universitario de Navarra, se produjeron politraumatismos de diversa consideración, tanto en extremidades como traumatismos craneoncefálicos.

También hubo al menos un traumatismo maxilofacial y un trauma abdominal, según el primer parte médico facilitados del centro hospitalario.

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Los toros del encierro de este jueves pertenecen a uno de los hierros habituales de la Feria del Toro de Pamplona y uno de los más reconocidos del panorama taurino actual.

Por la tarde, los astados serán lidiados en el coso pamplonés por Talavante, Andrés Roca Rey y David de Miranda.