Empresas brasileñas y de EE.UU. piden más diálogo para evitar nuevas sanciones a Brasil

La petición fue formulada en una carta conjunta divulgada por la Confederación Nacional de la Industria (CNI) y suscrita también por la Cámara Americana de Comercio para Brasil (Amcham Brasil) y la Cámara de Comercio de Estados Unidos (U.S. Chamber of Commerce).

El documento fue dirigido al ministro brasileño de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Marcio Elias Rosa; al canciller, Mauro Vieira; al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Las tres entidades afirmaron que el actual momento de diálogo bilateral, reforzado tras la reunión que mantuvieron en mayo los presidentes de ambas naciones, representa una oportunidad para alcanzar una solución negociada que evite nuevas barreras comerciales y fortalezca la confianza entre las dos mayores economías del continente.

Las organizaciones propusieron una agenda dividida en dos etapas. La primera, de corto plazo, busca resolver la investigación abierta por Estados Unidos al amparo de la Sección 301 de su legislación comercial para impedir la aplicación de nuevos gravámenes a determinados productos brasileños.

En una segunda fase, las entidades plantean ampliar las conversaciones hacia asuntos estructurales que permitan profundizar la cooperación económica y comercial entre ambas partes.

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Entre las medidas prioritarias defendidas por el sector privado figuran una mayor apertura de mercados para insumos industriales, bienes de capital y productos vinculados con la seguridad energética, los centros de datos y la infraestructura para inteligencia artificial.

La carta también propone reforzar la cooperación reguladora en los sectores automotor, farmacéutico, de salud animal y de dispositivos médicos; ampliar la protección de la propiedad intelectual mediante una reducción del retraso en el análisis de patentes en Brasil y un mayor combate contra la piratería y la falsificación.

Igualmente, las entidades firmantes piden avanzar en proyectos conjuntos acerca de minerales críticos y aplicar plenamente el Protocolo Anticorrupción del Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial (ATEC).

La iniciativa empresarial surge mientras Estados Unidos estudia nuevas restricciones comerciales contra Brasil.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) propuso recientemente aranceles de hasta el 25 % para más de 4.100 productos brasileños, al alegar que Brasil aplica prácticas comerciales "desleales" y discriminatorias que perjudican a las empresas estadounidenses.

Paralelamente, Washington propuso un arancel adicional del 12,5 % a las importaciones procedentes de Brasil como parte de una investigación de la USTR que acusa a sesenta países de no combatir ni fiscalizar adecuadamente el comercio de bienes producidos con trabajo forzado.

Las nuevas iniciativas de gravámenes se producen después de que el año pasado Estados Unidos impusiera un arancel adicional del 50 % a gran parte de las importaciones brasileñas. Esa medida fue posteriormente suspendida por decisión judicial, pero provocó una significativa caída de las exportaciones de Brasil hacia Estados Unidos, su segundo mayor socio comercial, después de China.