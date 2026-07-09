Familias de los 27 policías muertos en Pakistán tras ataque exigen justicia con protestas

"Las protestas están teniendo lugar en Ziarat y Quetta por parte de los parientes y familias de los policías mártires", explicó a EFE Mehboob Khan, un oficial de policía de Ziarat.

El oficial añadió que los manifestantes bloquearon una carretera y detuvieron el tráfico.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, junto con el mariscal de campo, Asim Munir, presidieron una reunión de emergencia de alto nivel este mismo jueves para revisar la crisis de seguridad, informó la oficina del primer ministro en un comunicado.

"Una cosa está decidida: es una decisión mutua y singular de los líderes civiles y militares que debemos acabar con el terrorismo de forma colectiva", declaró Sharif durante su discurso en la reunión, que fue transmitido por la televisión nacional.

Reiterando las acusaciones de Pakistán contra la India por respaldar el terrorismo, el primer ministro dijo que "no hay duda de que nuestro vecino del este está plenamente involucrado en esta fitna (maldad) en todos los aspectos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Están proporcionando dinero a estos terroristas y a sus grupos, así como armas. Estos terroristas en Afganistán llevan a cabo ataques de forma colectiva en Baluchistán y KP (Khyber Pakhtunkhwa)", dijo.

Hasta el momento ningún grupo ha reivindicado la autoría del ataque, aunque la Policía lo atribuye al principal grupo talibán paquistaní, el proscrito Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), afines ideológicamente de los talibanes afganos.

El Gobierno de Pakistán ha tildado a los militantes talibanes de 'khwarij' (término que designa a quienes se han apartado del islam) y los ha acusado de estar respaldados por la India, mientras que Nueva Delhi ha rechazado estas acusaciones.

Según detalló el director general de la oficina de comunicación del Ejército (ISPR), el teniente general Ahmed Sharif, el asalto se produjo la noche del lunes contra un puesto de control que protegía una tubería de agua hacia Quetta.

Nueve agentes murieron en una emboscada y otros 18 fueron secuestrados y llevados a las montañas, lo que desató unos combates con las fuerzas de seguridad que dejaron 26 presuntos insurgentes abatidos e impulsaron las actuales protestas de los familiares para exigir justicia y garantías de seguridad.

Durante esta semana, al menos 54 milicianos, 38 miembros de las fuerzas de seguridad y cuatro civiles murieron en tres enfrentamientos separados en cuatro días en la conflictiva provincia de Baluchistán.

Baluchistán, fronteriza con Afganistán e Irán, es una provincia estratégica para Pakistán por sus reservas de gas natural, cobre y oro, así como por los proyectos vinculados al corredor económico China-Pakistán (CPEC), una de las principales inversiones regionales impulsadas por Pekín.

La provincia, la más extensa del país y una de las más pobres, es escenario desde hace décadas de una insurgencia separatista baluche contra el Estado paquistaní, al que acusa de explotar los recursos naturales de la región sin beneficiar a la población local.