Filipinas convoca una reunión de Exteriores de ASEAN para abordar la situación en Birmania

El encuentro, convocado por la ministra de Exteriores de Filipinas, Theresa Lazaro, llega después de las elecciones sin oposición representativa que, organizadas por la junta, tuvieron lugar en Birmania entre diciembre y enero, en un clima de represión.

Un partido vinculado al Ejército venció en los comicios y el general golpista Min Aung Hlaing fue nombrado en abril presidente de Birmania, sumida en una profunda crisis política, social y económica desde el golpe, que abrió una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas latente desde hace décadas.

Desde su nombramiento, ya ha visitado China, India y Laos.

La cita del domingo en Bangkok ha sido confirmada por Vietnam e Indonesia -cuyas delegaciones estarán encabezadas por sus respectivos cancilleres, Le Hoai Trung y Sugiono-, así como Tailandia, que señaló este jueves que mañana proporcionará más detalles del encuentro.

La Cancillería vietnamita afirmó que el jefe de la diplomacia del Gobierno birmano, vinculado a los militares, Tin Maung Swe, participará en la reunión.

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Las conversaciones tendrán lugar antes de que los ministros de Exteriores de la ASEAN celebren a mediados de julio en Manila su encuentro anual con los jefes de la diplomacia de sus principales socios, donde suelen participar los cancilleres de Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea, entre otros.

El portavoz filipino de Exteriores, Dax Imperial, aseguró este jueves que la ASEAN mantendrá el veto a los representantes del Gobierno militar birmano en las reuniones de más alto nivel, si bien acudirá una funcionaria, recogió la agencia pública PNA.

La portavoz del Gobierno militar birmano, Khiang Khiang Soe, negó recientemente a la canciller filipina una solicitud para reunirse con la premio nobel de la paz y líder derrocada Aung San Suu Kyi, arrestada desde la asonada.

En abril de 2021, tras el golpe, los entonces líderes de la ASEAN acordaron con Min Aung Hlaing una hoja de ruta con cinco puntos de consenso para terminar con la crisis en Birmania, incluidos el fin de la violencia contra civiles, un diálogo entre todas las partes y la liberación de todos los presos políticos.

La falta de progreso para cumplir lo pactado llevó al bloque a vetar la participación del líder militar y su canciller en reuniones de alto nivel.