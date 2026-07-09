Fráncfort se estabiliza y sube un 0,89 % después de que el petróleo frenara la escalada

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, ganó un 0,89 % al cierre, hasta 25.118,27 puntos.

La situación se tranquilizó en los mercados después de que el precio del petróleo frenara la subida.

La guerra en Irán encarece el petróleo y también otros productos y tanto el Banco Central Europeo (BCE) como la Reserva Federal (Fed) han mostrado su compromiso con la estabilidad de precios y su determinación a actuar, por lo que se prevé que vayan a subir los tipos de interés.

La empresa de pruebas de laboratorio Qiagen se disparó un 10,6 %, hasta 36,67 euros, por rumores de adquisición por parte de inversores financieros.

El fabricante de chips Infineon avanzó un 4,3 %, hasta 73,35 euros, y la empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, subió un 2,9 %, hasta 156,24 euros, porque son compañías que se benefician del auge de la inteligencia artificial.

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La empresa de armamento Rheinmetall cayó un 4,3 %, hasta 1.013,20 euros.

El grupo automovilístico Volkswagen cedió un 1,2 %, hasta 71,52 euros, el día de la reunión del consejo de vigilancia para discutir con la dirección de la compañía más ahorros y recortes de empleos.

El fabricante de aerogeneradores Nodex, en el que Acciona tiene una participación mayoritaria, subió en el índice MDAX de empresas medianas un 4,8 %, hasta 42,46 euros, tras informar de un aumento de los pedidos de más del 30 % en el segundo trimestre.