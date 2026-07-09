Fuerzas de seguridad rusas afirman frustrar un atentado contra un alto cargo militar

"Se frustró en Moscú un atentado terrorista de gran envergadura contra un alto miembro del Ministerio de Defensa ruso", por lo que se detuvo a una ciudadana de 25 años, informó el servicio de prensa del FSB, citado por TASS.

Según las fuerzas de seguridad, la mujer instaló en marzo de este año cámaras de vigilancia en un apartamento vecino a la residencia de un alto cargo militar, cuyo nombre no revelan, con la intención de asesinarlo.

La mujer colaboró así por orden de un supervisor de la inteligencia ucraniana para estudiar los movimientos de la víctima y preparó otros medios para facilitar el trabajo al que debía ser el autor del crimen.

"Mientras la reclutaba para actividades terroristas, el coordinador ucraniano fingió una relación sentimental, prometiendo continuarla en Ucrania una vez completadas todas las instrucciones", señalaron las fuerzas de seguridad.

La detenida pidió disculpas públicamente en un vídeo emitido por la televisión estatal.

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El FSB comunicó que otros intentos de atentados estaban relacionados con actividades terroristas contra personal militar y el sabotaje de infraestructura militar, incluyendo el uso de drones.

En junio dos coches bomba explotaron en Moscú, uno de los cuales acabó con la vida del jefe del departamento de misiles y artillería del Ministerio de Defensa ruso, Damir Davídov.

Poco después el FSB lanzó una ola de detenciones a lo largo del país y las regiones ucranianas ocupadas.