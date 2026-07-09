Kast reúne a expresidentes de Chile en acto conmemorativo por bicentenario de Presidencia

"Cada uno, desde sus convicciones, piensa siempre en Chile, en el honor que es servir a la patria, más allá de las diferencias que uno pueda tener (...) Chile nos une", señaló el mandatario que encabezó la ceremonia en el palacio presidencial de La Moneda en el centro de la capital.

"Me ha tocado cortar cintas de obras que fueron iniciadas en el Gobierno del presidente Sebastián Piñera (2010-2014; 2018-2022) y pensadas en el Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010; 2014-2018), o del presidente Frei y que se realizaron en el presidente Boric. Siempre destaco que son obras de Estado", subrayó Kast.

Por su parte, el expresidente Boric entregó un mensaje en el que remarcó las diferencias políticas con el actual mandatario, pero subrayó el compromiso común que tienen con el país.

"Hemos sido rivales en ideas y seguramente lo seguiremos siendo, pero nos une Chile y tal como le expresé en una carta que le entregué el 11 de marzo de este año en el cambio de mando, como expresidente siempre estaré disponible para lo que la República requiera", señaló.

"El poder siempre es prestado, pero para lo que estamos es para servir a la sociedad, a la sociedad que está siempre presente y que prevalece por sobre nuestras diferencias", agregó Boric.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El expresidente Frei, en tanto, sostuvo que "más allá de la figura temporal de quien ejerce el cargo, la Presidencia de la República representa el alma misma de la nación. Un mandatario se despoja de su militancia al cruzar el umbral del Palacio de la Moneda. Un presidente debe esforzarse a diario por sanar divisiones y construir puentes sobre la diferencia".

Asistieron además de Cecilia Morel Montes, en representación del expresidente Sebastián Piñera Echenique (1949-2024), y Miguel Patricio Aylwin, en representación del expresidente Patricio Aylwin Azócar (1918-2016).

Se restó de la ceremonia la expresidenta socialista Michelle Bachelet, quien se encuentra realizando una gira internacional en el marco de la campaña por su candidatura a la secretaría general de la Naciones Unidas, esfuerzo para el que no cuenta con el apoyo del actual gobierno chileno.

De igual forma se ausentó el expresidente Ricardo Lagos (2000-2006), quien en enero de 2024 anunció su retiro de la vida pública debido a problemas de salud.

El encuentro conmemoró los 200 años desde que el 9 de julio de 1826 Manuel Blanco Encalada asumió como el primer presidente de Chile, cargo que ejerció solo dos meses antes de renunciar.