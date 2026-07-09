Kenia eleva a 422 los ciudadanos repatriados desde Sudáfrica por los ataques xenófobos

El último grupo, formado por 80 nacionales, llegó la pasada noche al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta (JKIA) de Nairobi en una operación coordinada por el Departamento de Estado para la Diáspora y la Embajada de Kenia en Pretoria, capital de Sudáfrica.

"Esta mañana temprano nuestro equipo recibió a 80 evacuados kenianos, elevando a 422 el número total de miembros de la diáspora keniana evacuados por el Gobierno desde Sudáfrica", indicó Njogu en un mensaje publicado en la red social X.

La viceministra añadió que las autoridades esperan más llegadas durante este jueves, último día previsto del operativo de evacuación.

Según el Departamento de Estado para la Diáspora, los 80 evacuados incluyeron menores, casos prioritarios y otras personas vulnerables, y constituyen el mayor grupo individual repatriado desde que comenzó la operación.

Un equipo multiinstitucional recibió a los retornados, realizó sesiones de evaluación y les proporcionó apoyo psicosocial antes de reunirlos con sus familias, añadió el departamento.

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Kenia ya informó la semana pasada de la repatriación de varios grupos de ciudadanos desde Sudáfrica, incluidos 151 que llegaron el pasado jueves y otros 60 que regresaron el viernes por la noche.

La tensión en Sudáfrica ha aumentado durante los últimos meses por una ola de ataques xenófobos y protestas antiinmigración, que culminó el pasado 30 de junio, cuando miles de personas salieron a las calles en una fecha que los convocantes habían dado como límite para que los indocumentados abandonen el país.

Los convocantes culpan a migrantes africanos de los problemas económicos del país, la deficiente prestación de servicios públicos y las altas tasas de delincuencia, y han llegado a impedir que accedan a atención médica y educación en instalaciones públicas.

Frente a esta situación, países como Zimbabue, Ghana, Nigeria, Uganda, Kenia, Mozambique o Malaui han repatriado en las últimas semanas a miles ciudadanos que solicitaron regresar a sus países de origen por miedo a los ataques xenófobos.