Kenia lanza un plan de diez años para duplicar su comercio con la Unión Europea

El marco regulatorio, presentado en Nairobi por el ministro de Comercio keniano, Lee Kinyanjui, y la secretaria permanente de la cartera, Regina Ombam, buscará transformar los compromisos arancelarios en resultados económicos tangibles, mejorando la competitividad, la infraestructura productiva y el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como la inclusión de mujeres y jóvenes.

“La estrategia refleja el compromiso de Kenia de crear un entorno comercial resiliente, competitivo y sostenible que permita a las empresas de todos los tamaños acceder al mercado de la UE”, afirmó Ombam durante el lanzamiento, tras precisar que el plan se alinea con los objetivos nacionales de desarrollo de la Visión 2030.

Por su parte, la embajadora de la UE en Kenia, Henriette Geiger, calificó la iniciativa como un "paso crucial" para explotar todo el potencial del acuerdo y subrayó la necesidad de que el país africano trascienda sus exportaciones agrícolas tradicionales.

Geiger instó a Kenia a potenciar la venta de bienes manufacturados y con valor añadido para competir en el mercado comunitario, que cuenta con un valor combinado de unos 21,2 billones de dólares (unos 19,5 billones de euros).

El EPA entre Kenia y la UE entró en vigor el 1 de julio de 2024, convirtiendo a este país en el primer miembro de la Comunidad de África Oriental (EAC) en aplicar un pacto de este tipo con el bloque europeo.

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El acuerdo garantiza un acceso libre de aranceles y cuotas para las exportaciones kenianas hacia la UE, que representa su primer destino de exportación y su segundo socio comercial más importante, absorbiendo el 21 % de sus ventas externas anuales.

Según datos del Centro de Comercio Internacional (ITC) presentados en el acto, Kenia exportó bienes a la UE por valor de 1.850 millones de dólares en 2025, mientras que las importaciones desde el bloque europeo se situaron en unos 1.740 millones de dólares.

Las principales ventas de Kenia a Europa siguen concentradas en el sector agrícola, lideradas por plantas vivas y flores cortadas, café, té, especias, frutas, verduras y semillas oleaginosas.

En contraste, las importaciones procedentes de la UE consisten mayoritariamente en maquinaria industrial, productos farmacéuticos, equipos eléctricos, vehículos e insumos de papel.

A diferencia de un tratado comercial clásico, el EPA incluye salvaguardas vinculantes sobre derechos laborales, protección ambiental y sostenibilidad.