La Bolsa de Londres baja un 0,16 % lastrada por AstraZeneca y pese al auge de las mineras

El índice principal londinense, el FTSE 100, perdió 16,59 puntos hasta 10.472,45, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, subió un 0,97 %, hasta 23.240,56 puntos.
Los laboratorios AstraZeneca encabezaron las pérdidas del día en la City londinense, después de que sus acciones cayesen un 6,22 % tras anunciar que los ensayos clínicos en fase avanzada sobre su tratamiento cardíaco no tuvieron los resultados esperados.
La firma de defensa BAE Systems también cerró con pérdidas del 4,47 %, así como la embotelladora Coca-Cola Europacific Partners, que cedió un 2,50 %.
Entre las beneficiadas de la sesión destacó la multinacional tecnológica Computacenter, que escaló un 7,21 %, junto a las compañías del sector minero, lideradas por Anglo American y Antofagasta, que escalaron un 5,83 % y un 5,36 % respectivamente.