La Bolsa de Milán sube un 1,09 % impulsada por el sector tecnológico

Roma, 9 jul (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves en positivo y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 1,09 % hasta los 52.381,92 puntos, impulsada por el rebote de los valores tecnológicos y la volatilidad en los precios del crudo por las persistentes tensiones entre Estados Unidos (EE.UU.) e Irán.