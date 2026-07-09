La cantante israelí Noa Kirel crea polémica con un vídeo sobre España en el Mundial

Kiral, muy popular desde que en el festival de Eurovisión de 2023 se hiciera con la tercera posición con su canción 'Unicorn', ha publicado el vídeo en sus redes.

Con un top con las rayas albicelestes de la camiseta argentina y guantes de portera de Adidas, la cantante se dedica a parar, sin apenas esfuerzo, los numerosos penaltis lanzados por un jugador con el uniforme de la selección española.

Mientras, en la grada, hay tres únicas espectadoras, vestidas con las camisetas de Alemania, Argentina (segunda equipación) y España (segunda equipación), celebrando cada parada de Kiral.

Un vídeo que ya acumula casi un millón de visionados en el canal de la cantante en Youtube y que ha recibido muchas contestaciones en las redes, donde la han tildado de sionista y de representante de un pueblo genocida.

Mientras, quienes la defienden, resaltan que España ha sido el país europeo que más ha condenado las acciones de Israel en Palestina y Líbano.

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El hipotético enfrentamiento de España y Argentina no se podrá producir hasta la final, dado que las dos selecciones están en cuadros diferentes del Mundial.

España se enfrentará este viernes a Bélgica en los cuartos de final. De ganar, jugaría la semifinal con el vencedor del Francia-Marruecos que se celebra hoy.

Mientras, Argentina tiene que batir a Suiza el próximo domingo para pasar a semifinales, donde tendría como rival al ganador del Noruega-Inglaterra que se juega el sábado.

Así, si ambos países salen victoriosos de sus partidos, llegarían a la final, que será el 19 de julio en Nueva York.