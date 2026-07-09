La Guardia Revolucionaria iraní afirma que los ataques de EE.UU perturban tráfico en Ormuz

"El aventurerismo del ejército terrorista estadounidense y su injerencia en la determinación de las rutas de paso, además de provocar una respuesta contundente por nuestra parte, también perturbará gravemente el proceso de reapertura gradual", indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado.

Dijo, además, que las agresiones estadounidenses ponen "seriamente en peligro los intereses de los países que se benefician del estrecho de Ormuz", donde aseguró que el tráfico se había restaurando a un 50 % del nivel previo a la guerra por las rutas designadas por Teherán y con permiso de la Guardia Revolucionaria.

El cuerpo militar afirmó también "que los extranjeros no tienen ningún interés en esta tierra ni en el estrecho de Ormuz".

Irán insiste en mantener el control del paso marítimo y busca que los buques naveguen por sus rutas y con su permiso, algo a lo que otros países en la región y Estados Unidos no parecen dispuestos.

Omán abrió una segunda ruta con apoyo estadounidense y acusan a Irán de atacar a buques que navegaban por ella.

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Estados Unidos lleva dos días atacando a la República Islámica en unas operaciones que Washington asegura que buscaban imponer "costos significativos" a Irán por lo que considera violaciones iraníes del alto el fuego al atacar tres buques mercantes que navegaban por Ormuz.

Estos ataques han causado al menos 14 muertos y 78 heridos en los últimos dos días.

Irán respondió con ataques contra objetivos en las bases estadounidenses de Arifjan y Ali Al Salem, en Kuwait, y las bases de Juffair y Sheikh Isa, en Baréin, según anunció la Guardia Revolucionaria iraní.

En la víspera, el presidente estadounidense, Donald Trump, dio por terminada la tregua con Irán y su Administración justificó que los nuevos ataques buscan degradar la capacidad militar de Teherán y garantizar la libre navegación por el estrecho de Ormuz, clave para el mercado de energías fósiles mundiales.

Irán denunció que la ofensiva constituye una "violación clara" del acuerdo de alto el fuego permanente, pactado el 17 de junio.