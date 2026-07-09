La tercera ola de calor en Francia en menos de dos meses se extenderá al menos 5 días más

"La ola de calor debería persistir al menos hasta el martes 14 de julio, antes de un posible descenso progresivo de las temperaturas por el oeste, el cual está aún por precisar con las previsiones de los próximos días", informó este jueves en un boletín Météo France.

A finales de mayo y a finales de junio, Francia padeció dos episodios de temperaturas extraordinariamente elevadas. La ola de hace solo dos semanas -la más agresiva desde que hay registros- dejó, al menos, 2.000 muertos y graves trastornos en servicios públicos como los trenes y las escuelas.

Más de dos tercios de los 96 departamentos de la Francia metropolitana están este jueves en la alerta naranja por calor -la segunda más grave-, a la espera de que las temperaturas aumenten aún más durante el fin de semana.

Según informó el martes la Oficina de Investigaciones Geológicas y Mineras (BRGM, por sus siglas en francés), el 54 % de los acuíferos y reservas de agua de Francia estaba, el 1 de julio, por debajo de los registros normales mensuales.

"Estas condiciones excepcionales acentúan la sequedad del suelo y alimentan el peligro de incendios forestales", advirtió Météo France.

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En un mensaje en X, el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, recordó que el miércoles se contabilizan 325 focos de incendios en el país y, ante esta situación, pidió a todos los prefectos "iniciar gestiones ante las empresas para facilitar la movilización de los bomberos voluntarios, liberándolos durante su jornada laboral".

Los incendios de esta semana se han cobrado ya la vida de un bombero que combatía las llamas en una localidad alpina de Saboya (sureste).

El incendio de mayor proporciones, ya bajo control, ha sido el producido en un macizo montañoso a una treintena de kilómetros de la ciudad francesa de Perpiñán, cerca de la frontera española.

En él, se han quemado casi 5.000 hectáreas y provocó la evacuación de 12.000 personas.

Asimismo, las elevadas temperaturas han obligado al cierre de un reactor de la central nuclear de Golfech, cerca de Toulouse (sur de Francia), según informó este jueves la eléctrica EDF. Este tipo de medidas son comunes en verano cuando la temperatura del río Garona, utilizado para refrigerar la planta, supera los 28 grados.