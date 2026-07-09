Once heridos, tres de ellos graves, por un incendio en una nave industrial cerca de Atenas

Tres heridos han tenido que ser intubados tras ser trasladados a distintos hospitales de Atenas, ya que padecen quemaduras graves, mientras que los otros ocho sufren de problemas respiratorios o quemaduras de menor gravedad.

Una de las personas que fue intubada fue rescatada por los bomberos, ya que se encontraba atrapada dentro de la estructura en llamas.

Hasta el momento se desconoce si hay más trabajadores atrapados en la fábrica, dijo a EFE una portavoz de los Bomberos.

Las llamas arden en una zona industrial en la que se encuentran varios talleres mecánicos y almacenes, si bien por ahora no se sabe qué tipo de industria exactamente albergaba ese complejo.

Según el diario Efsyn, se trataría de una nave industrial de repuestos para vehículos, algo que no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades.

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Unos 75 bomberos, con 20 camiones, tres vehículos especiales con grúas de extinción y un helicóptero luchan contra las llamas en lo que las autoridades han calificado como un "incendio urbano de gran dificultad".

En las inmediaciones hay almacenes con materiales altamente inflamables, mientras que dentro de las instalaciones de la empresa que arde está estacionado un camión lleno de propano, que hasta el momento no ha sido alcanzado por el fuego.

El incendio ha provocado una cortina de humo negro que puede ser vista desde el centro de Atenas y las autoridades han evacuado una calle contigua al complejo.