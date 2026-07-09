Portugal registra exceso de mortalidad durante las olas de calor y mantiene la alerta

La primera ola de calor, iniciada el 10 de junio, dejó 63 fallecimientos por encima de lo esperado y la segunda, iniciada el 2 de julio, suma otros 62 hasta ahora, según los datos facilitados por la Dirección General de la Salud (DGS) en esa entrevista. Los días con mayor exceso de mortalidad durante los episodios de calor fueron el 16 de junio y el 6 de julio.

Más de 70 municipios del interior norte y centro de Portugal y una decena del Alentejo y el Algarve permanecen este jueves en peligro máximo de incendio rural, según el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA).

Los municipios en peligro máximo pertenecen a los distritos de Braganza, Vila Real, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja y Faro, según el IPMA. Ademáa, unos 80 municipios se encuentran en peligro muy elevado y elevado de incendio en distritos del norte, centro, Alentejo y Algarve.

La situación de alerta decretada por el Gobierno en el Portugal continental el pasado 28 de junio se mantendrá hasta las 23:59 hora local (22:59 GMT) de este jueves en los distritos de Vila Real, Braganza, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Beja, Santarém, Portalegre, Évora y Faro.

La declaración de la situación de alerta estuvo motivada por un episodio inicial de temperaturas extremas; posteriormente las autoridades la han ido prorrogando a tenor de la evolución de las condiciones meteorológicas y del riesgo de incendio.

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Los distritos de Braganza y Guarda permanecerán bajo aviso naranja por calor hasta las 18:00 hora local (17:00 GMT) de este jueves, mientras que otros distritos continuarán bajo aviso amarillo. La temperatura máxima prevista para este jueves oscila entre los 22 grados de Viana do Castelo, Oporto y Setúbal y los 37 grados de Castelo Branco.

Portugal continental no registra incendios rurales activos actualmente, con cero ocurrencias, cero operativos y ningún medio terrestre o aéreo movilizado, según el Sistema de Gestión Integrada de Incendios Rurales (SGIFR).

Los incendios rurales han quemado este año 30.155 hectáreas, de las que más de 15.000 ardieron entre el miércoles y el domingo de la semana pasada. La superficie quemada este año casi cuadruplica la registrada en el mismo periodo de 2025 y el número de incendios ha aumentado alrededor de un 70 %, según el SGIFR.