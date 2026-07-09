Presidente de EAU visita Kuwait el mismo día que es atacado por Irán para hablar de guerra

El también conocido como MBZ se reunió con el emir kuwaití, Mishal al Ahmad Al Sabah, para "intercambiar puntos de vista sobre diversos asuntos regionales e internacionales de interés común, especialmente sobre la situación en Oriente Medio", informó la agencia oficial de noticias emiratí, WAM.

En este contexto, destacaron "la importancia de trabajar para consolidar los cimientos de la estabilidad y la paz duradera en la región, en beneficio de todos sus pueblos y del desarrollo de sus países", apuntó la agencia.

Este encuentro se produce horas después de que Kuwait haya sido atacada por segundo día consecutivo por Irán con hasta catorce proyectiles, que han provocado al menos un herido y daños materiales.

Pero además de Kuwait, su vecino Baréin ha sido golpeado por Teherán y también Jordania.

La nueva ofensiva contra países árabes que albergan bases estadounidenses se produce en medio de una nueva escalada en Oriente Medio, desencadenada un día después de que el presidente Donald Trump diera por terminada la tregua con Irán.

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La República Islámica justificó la operación como una respuesta al "incumplimiento de las promesas y las recientes agresiones" de EE.UU., y advirtió que si se repiten las acciones militares norteamericanas extenderá sus "contundentes respuestas" a otras bases del golfo Pérsico.

La ruptura del alto el fuego, pactado el pasado 17 de junio tras meses de hostilidades iniciadas por una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Teherán el 28 de febrero, fue justificada por la Administración Trump con el objetivo de degradar la capacidad militar de Irán y garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz, punto clave para el mercado mundial de crudo.