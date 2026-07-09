Siria celebra el paso de Estados Unidos para retirarla de la lista de terrorismo

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores sirio acogió con satisfacción el anuncio realizado por Washington en la noche del miércoles tras la reunión mantenida en Ankara entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo sirio, Ahmed al Sharaa.

Según la nota, el inicio del proceso para revocar la designación, vigente desde 1979, supone un paso hacia una nueva etapa en las relaciones entre ambos países basada en el diálogo, el respeto mutuo y los intereses comunes.

El departamento de Exteriores sostuvo que la retirada de esa clasificación, junto con el levantamiento de las sanciones estadounidenses, favorecerá la recuperación económica de Siria, facilitará la reconstrucción del país y contribuirá a atraer comercio e inversión, además de reforzar la estabilidad regional.

Asimismo, Damasco expresó su voluntad de seguir trabajando de forma constructiva con Estados Unidos para fortalecer los vínculos bilaterales y promover la paz, el desarrollo y la prosperidad.

El ministro de Asuntos Exteriores sirio, Asaad al Shaibani, aseguró en un mensaje publicado en la red social X que, siguiendo las directrices del presidente Al Sharaa, Siria ha cerrado "un capítulo oscuro" de su historia con el fin de la designación impuesta en 1979, que atribuyó a las políticas del anterior régimen.

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El jefe de la diplomacia siria agradeció también al presidente Trump; al secretario de Estado, Marco Rubio; al embajador estadounidense Tom Barrack y a todas las personas que respaldaron esta decisión.

Por su parte, el presidente Al Sharaa afirmó que el pueblo sirio recibe con satisfacción tanto el levantamiento de las sanciones como el avance hacia la retirada de la lista de países patrocinadores del terrorismo, y agradeció el apoyo prestado por Turquía y los Estados del Golfo durante este proceso.

Estados Unidos anunció este pasado miércoles el inicio formal del procedimiento para excluir a Siria de esa lista, después de que Trump notificara al Congreso su intención de revocar la designación.

La legislación estadounidense establece ahora un periodo de revisión parlamentaria de 45 días antes de que la decisión pueda hacerse efectiva.

Washington justificó la medida por los cambios registrados en Siria desde la caída del régimen de Bachar al Asad en 2024, las acciones antiterroristas emprendidas por el Gobierno de Al Sharaa y las garantías ofrecidas por Damasco de que no respaldará actos de terrorismo internacional.

Siria fue incluida en la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo en 1979.