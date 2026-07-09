Taiwán emite una alerta marítima por el tifón Bavi, que mantiene vientos de hasta 226 km/h

El aviso cubre los mares al noreste y sureste de Taiwán, incluidas las islas Orquídea y Verde, así como el canal de Bashi, situado entre el extremo norte de Filipinas y el sur de Taiwán.

Según el organismo meteorológico, a las 14:00 horas (06:00 GMT) del jueves el centro de la tormenta se encontraba a unos 920 kilómetros al este-sureste del cabo Eluanbi, en el extremo meridional de Taiwán, y se desplazaba con rumbo norte-noroeste a una velocidad de entre 20 y 23 kilómetros por hora.

La CWA precisó que Bavi, que el pasado 6 de julio tocó tierra como "supertifón" en la isla de Rota, en el territorio estadounidense de las Islas Marianas del Norte (Pacífico), presenta vientos máximos sostenidos de 184 km/h cerca de su centro y rachas de hasta 227 km/h, equivalentes a un viento de fuerza 17 o superior en la escala de Beaufort.

En una rueda de prensa recogida por la agencia de noticias CNA, el meteorólogo de la CWA Lin Po-dong señaló este jueves que el mayor impacto del temporal se registrará entre la noche del viernes y el sábado, sobre todo en el norte y el noreste de la isla, donde se ubica la capital, Taipéi.

El experto agregó que la mitad septentrional de Taiwán registrará "lluvias intensas y torrenciales" el viernes, unas precipitaciones que se extenderán a todo el territorio insular el sábado, con episodios "extremadamente torrenciales" en el norte y en las zonas montañosas del centro y el este.

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Por el momento, la cercanía del tifón ya ha obligado a suspender numerosos servicios de ferry entre la isla principal de Taiwán y sus archipiélagos periféricos, así como a cancelar o reprogramar vuelos, sobre todo en rutas con China y Japón.

Según la plataforma de seguimiento meteorológico Zoom.earth, Bavi proseguirá en las próximas horas su trayectoria hacia el noroeste, con un paso próximo a la isla japonesa de Ishigaki y al noreste de Taiwán en la mañana del sábado, antes de alcanzar la costa suroriental de China esa misma noche.

El gigante asiático aún afronta los efectos del tifón Maysak, el décimo de la temporada y el primero que tocó tierra este año en China, que ha dejado al menos 39 muertos y nueve desaparecidos en la región meridional de Guangxi, donde las lluvias torrenciales causaron inundaciones y la rotura de varios embalses.

Los tifones son fenómenos recurrentes en el sureste de China y Taiwán durante la temporada estival y otoñal, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que, en ocasiones, provocan daños significativos e interrupciones en el transporte y las actividades económicas.