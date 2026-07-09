Taiwán llevará a cabo 5 días de "maniobras de defensa conjunta" ante la presión de China

Según fuentes militares citadas por ese medio -un canal habitual de las autoridades taiwanesas para adelantar información especialmente sensible-, los ensayos simularán un escenario en el que las tropas isleñas detectan el zarpe de las fuerzas enemigas y su entrada en aguas territoriales de Taiwán.

Las maniobras pondrán el acento en la integración de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y en las operaciones conjuntas, con especial énfasis en la "descentralización" de la cadena de mando, con el fin de acercar los ejercicios lo máximo posible a un escenario de conflicto real.

Las mismas fuentes consideraron que estas prácticas funcionan como una suerte de "calentamiento" para las maniobras anuales del Ejército taiwanés, conocidas como Han Kuang, previstas del 5 al 14 de agosto.

Estos ejercicios coinciden en el tiempo con el aumento de la presencia marítima china en las aguas al este de Taiwán, una región estratégica por ser la vía a través de la cual Taipéi podría recibir asistencia desde el exterior en caso de bloqueo o invasión.

El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de la isla contabilizó el mes pasado más de 200 buques de guerra y otras 111 embarcaciones gubernamentales chinas en las inmediaciones de su territorio, cifra, esta última, que contrasta con los 40 y 44 barcos oficiales detectados en abril y mayo, respectivamente.

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Las autoridades de Pekín consideran Taiwán una "parte inalienable" del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Gobierno taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.